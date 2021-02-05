Министерство здравоохранения Бразилии сегодня проведёт переговоры с производителем российского препарата «Спутник»

На них обсудят поставки вакцины в латиноамериканскую страну.

Провести переговоры стороны договорились после того как Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии упростило процедуру получения разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса. Новый протокол, утверждённый регулятором, отменяет требование о проведении в Бразилии третьей фазы клинических испытаний, рассказали в министерстве здравоохранения страны. Представители ведомства сегодня обсудят в Москве с сотрудниками российского института Гамалеи предстоящие поставки вакцины Спутник. Бразилия намерена приобрести 10 миллионов доз препарата. Регулятор решил упростить требования к вакцинам от коронавируса из-за постоянных перебоев с импортом как самих препаратов, так и активного вещества, необходимого для их производства. Под угрозой срыва оказалась программа вакцинации населения. Помимо России бразильцы будут договариваться с индийскими разработчиками о покупке их препарата Коваксин.

В Бразилии с начала пандемии заболели более 9 миллионов человек, умерли почти 230 тысяч. Страна занимает третье место в мире по числу зараженных.