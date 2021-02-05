Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину снизился на фоне протестов и ареста Навального — «Левада-центр»

Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину, как утверждает «Левада-центр», снизился на фоне протестов и ареста Алексея Навального. Директор организации Лев Гудков сказал «Эху», что сейчас только 29% опрошенных сказали, что доверяют главе государства.

По словам Гудкова, 41% опрошенных сказал, что не могут назвать ни одного политика, которому был они доверяли.

Власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.