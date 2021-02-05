Слушания по делу Алексея Навального возобновились в Бабушкинском суде Москвы

Как сообщает корреспондент «Эха», уже выступил представитель обвинения. Ранее судья Вера Акимова дала оппозиционному политику и его адвокатам один час на ознакомление с материалами дела.

Политика обвинили в клевете на ветерана Великой Отечественной войны из-за негативного комментария по поводу ролика, где рекламировались поправки к Конституции. Сам он вины не признаёт и считает это дело политическим.



Между тем, сегодня возле здания суда были замечены и машины с дипломатическими номерами.



У здания суда пришедшие заметили автомобили с дипломатическими номерами. Как сообщает Лента.ру, они принадлежат посольствам Франции, Польши и Великобритании. В представительстве страны заранее заявили, что такого рода присутствие – обычная практика. Сотрудники других миссий от каких-либо комментариев отказались, зато они нашлись у представителей российского Министерства иностранных дел, где иронично приветствовали поддержку, которую иностранные коллеги оказали ветерану Великой отечественной войны Игнату Артеменко. В своем видео Навальный назвал продажными холуями и предателями тех, кто снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции. Среди них был и ветеран. Это и стало предметом рассмотрения в суде. Сегодня за процессом Навального наблюдают существенно меньше зарубежных дипломатов. 31 февраля, когда слушалось дело о нарушении политиком режима отбывания условного срока, в зале присутствовали представители 14 стран.

В связи с сегодняшним заседанием суда возле здания, где проходит процесс, были усилены меры безопасности, однако каких-либо акций в поддержку Навального этим утром корреспондент «Эха» не наблюдал.