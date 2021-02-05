Невзоров назвал доносом и попыткой оправдать провал фильма «Зоя» жалобу РВИО на его слова о Космодемьянской

Журналист Александр Невзоров назвал доносом и попыткой оправдать провал фильма «Зоя» жалобу Российского военно-исторического общества, которое попросило Генпрокуратуру проверить его слова о Зое Космодемьянской. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Тут особо нечего думать, потому что донос смешной и состряпан неграмотно. Там речь шла не о Зое Космодемьянской. Она в этом разговоре была второстепенным персонажем. Речь шла о том, что фильм «Зоя», инициаторами которого они явились, провалился в прокате. То есть опять все эти сотни миллионов рублей, которыми они почему-то распоряжаются, растрачены впустую», — отметил журналист.



По словам Невзорова, он задался вопросом, " почему у них не получилось?" «По причине ли бездарности, неспособности обработать материал, или потому что они взяли крайне спорный персонаж? Они не в состоянии справиться с таким материалом, потому что самый простой анализ показывает: да, действительно, это преступный приказ Сталина. Фанатичка, которая во имя преступного приказа Сталина, прежде всего, обрекала на смерть тех несчастных русских крестьян, которые находились в оккупированной зоне. Вот, о чем шла речь», — подчеркнул он.

С точки зрения Невзорова, эта жалоба укладывается в логику «травли прессы». «Мы же знаем, что логика, право и документальные доказательства сегодня ничего не значат, так что ситуация может развернуться, как угодно. Они осмелели, потому что вообще есть совершенно реальная травля прессы. У меня есть право высказывать свое мнение, право сомневаться во всем, в том числе и в героичности их героев. Этого права пока законодательно у меня никто не отнимал», — заявил он.

Невзоров отметил, что «ни о каком нацизме там речь не шла». «Там была речь об оценке богов их пантеона — до какой степени они могут быть сегодня интересны. По провалу фильма выяснилось, что неинтересны. Этим доносом Военно-историческое общество просто пытается оправдаться за свой очередной провал», — считает журналист.

Он добавил, что извиняться не намерен. «Я понимаю, на что иду. Каждый из нас, кто работает сегодня в большой прессе, понимает, что мы все идем сейчас по лезвию. Каяться и просить прощения я точно не буду», — заключил Невзоров.