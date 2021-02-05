Высота снежного покрова в Москве в некоторых районах достигла полуметра

Сильные снегопады прошли минувшей ночью в южной части столичного региона, — передает агентство «Москва». В то же время в ближайшие дни существенных осадков не ожидается, — говорят синоптики. В Гидрометцентре, в свою очередь, предупреждают о приближении волны аномального холода в России. С воскресенья температура может опуститься ниже нормы на 8-9 градусов, — передает агентство ТАСС. Заметное понижение ожидается, в том числе, в понедельник. Мороз сохранится в европейской части до конца рабочей недели, — прогнозируют специалисты.