Высота снежного покрова в Москве в некоторых районах достигла полуметра

Сильные снегопады прошли минувшей ночью в южной части столичного региона, — передает агентство «Москва». В то же время в ближайшие дни существенных осадков не ожидается, — говорят синоптики. В Гидрометцентре, в свою очередь, предупреждают о приближении волны аномального холода в России. С воскресенья температура может опуститься ниже нормы на 8-9 градусов, — передает агентство ТАСС. Заметное понижение ожидается, в том числе, в понедельник. Мороз сохранится в европейской части до конца рабочей недели, — прогнозируют специалисты.
2021-02-05T11:35:54+03:00
2021-02-05T11:56:01+03:00
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11:35, 05 февраля 2021
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