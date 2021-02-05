Палата представителей США намерена лишить республиканку Марджори Тейлор Грин постов в комитетах

Ее исключат из комитета по вопросам образования и комитета по бюджету. Такое решение, как передает телеканал АВС, поддержали 299 членов палаты, в том числе 11 республиканцев. Тейлор Грин собираются наказать за ряд высказываний, которые члены палаты расценили как подстрекательство к насилию, в том числе по отношению к демократам, — передает агентство Рейтер.

Грин, которая недавно была избрана в Конгресс от штата Джорджия, известна также как сторонница различных теорий заговора.