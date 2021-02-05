Актеры и телеведущие, по сведениям газеты «Коммерсантъ», могут пойти на выборы в Госдуму от Москвы. Среди возможных кандидатов-одномандатников от партии власти, как говорят источники издания, могут стать актер Дмитрий Певцов и телеведущий Евгений Попов. В первую тройку московской группы партсписка «Единой России» также могут войти главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, действующий депутат и телеведущий Петр Толстой. Возглавит московскую группу, как и 5 лет назад, вероятно, мэр Москвы Сергей Собянин. Однако окончательного решения, как говорят собеседники газеты, пока еще не принимали.