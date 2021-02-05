Два человека задержаны по делу о пожаре в Красноярске

ЧП произошло в минувшую среду. В результате возгорания погибли 4 человека, в том числе трое спасателей. Как рассказали в местном управлении Следственного комитета, директор и начальник административно-хозяйственного отдела склада запчастей несут ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Сейчас их допрашивают.
2021-02-05T11:34:35+03:00
2021-02-05T11:44:38+03:00
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11:34, 05 февраля 2021
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