Посольство Великобритании подтвердило, что их дипломат присутствует на суде по делу Алексея Навального

Подобные посещения – это абсолютно стандартная практика, — подчеркнули в дипмиссии. Кроме того, сообщалось, что в суд был пропущен и представитель посольства Франции. На это уже отреагировали в российском МИДе. На Смоленской площади сказали, что приветствуют стремление иностранных дипломатов поддержать на суде ветерана Второй мировой войны.

В Бабушкинском суде Москвы сегодня слушают дело, по котором Алексея Навального обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Оппозиционный политик вины не признаёт. Он считает дело политически мотивированным.

