В России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки было зафиксировано чуть более 16,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 527 человек. Общее число жертв инфекции с начала пандемии в России приближается к 76-ти тысячам. Всего же в России заразились коронавирусом почти 4 миллиона жителей.