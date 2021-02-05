В России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки было зафиксировано чуть более 16,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 527 человек. Общее число жертв инфекции с начала пандемии в России приближается к 76-ти тысячам. Всего же в России заразились коронавирусом почти 4 миллиона жителей.
2021-02-05T11:32:00+03:00
2021-02-05T11:32:14+03:00
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11:32, 05 февраля 2021
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