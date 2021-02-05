После вступления в силу закона о запрете мата в соцсетях, его стало только больше

Граждане не стали меньше браниться. Медиалогия по просьбе РБК подсчитала количество обсцентоной лексики в самых популярных соцсетях – Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Вконтакте и Инстаграме. В первые дни февраля посетители бурно реагировали на окружающую действительность более 640 тысяч раз. Аналогичные будние дни прошлого года вызвали матерные отклики населения примерно в 420 тысячах случаев. Тогда на повестке дня было появление коронавируса в России и обрушившаяся крыша спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге. Бурную реакцию могли вызвать и госслужащие «в мехах», которые вручали блокадникам медали и батоны хлеба. Сегодня доминирующая тема одна – ситуация вокруг Алексея Навального. Впрочем, возможно сравнение с аналогичным периодом прошлого года не совсем корректно и важнее события, которые происходят сейчас. Во всяком случае неделю назад повод бы тот же и матерились так же же активно – около 630 тысяч раз.

Пока никаких санкций за употребление ненормативной лексики не предусмотрено. Роскомнадзор готовит подзаконные акты, которые обещают принять до конца марта.