Московские власти считают, что пока рано отменять запрет на массовые мероприятия. В то же время мэр города Сергей Собянин до сих пор не прокомментировал недавние протестные выступления и жесткие задержания митингующих и случайных прохожих.

Журналист Максим Шевченко недоумевает, почему городской руководитель ничего не сказал о жестокости силовиков.

На прошедших в России акциях протеста в конце января и начале февраля, по подсчетам правозащитного проекта «ОВД-инфо», было задержано более 10-ти тысяч человек.