На процессе по делу Алексея Навального в Бабушкинском суде Москвы объявлен перерыв

Навального обвинили в клевете в адрес ветерана из-за критических высказываний политика по поводу одного из видеороликов, в котором рекламировались поправки к Конституции. Сам он вины не признаёт.
2021-02-05T11:02:52+03:00
2021-02-05T11:04:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2785608-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3395584.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:02, 05 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Российское военно-историческое общество пожаловалось в Генеральную прокуратуру на публициста Александра Невзорова Представители общественной организации просят проверить высказывания Невзорова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма…
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)