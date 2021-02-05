На 67-м году жизни скончался бывший главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий

Причина смерти пока не известна, — сказали в организации «Клуб военачальников». В то же время там добавили, что это не связано с коронавирусом.

Высоцкий занимал пост главнокомандующего флотом с 2007-го по 2012 годы. Пресса писала со ссылкой на источники в Генштабе, что основной причиной отставки адмирала стала его позиция о вопросе о переводе главного штаба флота из Москвы в Санкт-Петербург. Командующий считал, что этот вопрос не был проработан.