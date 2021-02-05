Более 800 человек, в основным задержанные на недавних акциях протеста, размещены сейчас в спецприемнике под Москвой

Центр временного содержания в Сахарове посетила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. К сегодняшнему дню, по ее словам, уже все доставленные в спецприемник обеспечены спальным местом, а также постельными принадлежностями. Остаются большие проблемы с телефонами и доступом к личным вещам. К правозащитникам поступило много жалоб, в частности, на бытовые условия.
2021-02-05T10:37:58+03:00
2021-02-05T10:53:25+03:00
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10:37, 05 февраля 2021
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