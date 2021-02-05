Более 30 млн россиян, по предварительным данным, посмотрели расследование Навального о так называемом дворце Путина

Более 30-ти миллионов россиян, по предварительным данным, посмотрели расследование Алексея Навального и его соратников о так называемом дворце Путина. При этом впечатление от фильма у многих неоднозначное, — рассказал телеканалу «Дождь» глава «Левада-центра» Лев Гудков. По его словам, люди говорили о том, что возмущены масштабами воровства, другие смотрели из любопытства. В то же время есть выраженное раздражение и отвращение.

На видеосервисе YouTube у расследования об объекте под Геленджиком почти 110 миллионов просмотров. В Кремле настаивают на том, что Владимир Путин не имеет отношения к этой недвижимости.

Власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.