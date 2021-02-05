Таганский суд Москвы арестовал на 2 месяца обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии

Ему может грозить до 5-ти лет лишения свободы. Следствие считает, что именно Сергей Василенко 31-го января во время акции протеста в городе поджег колесо служебного автомобиля. Пожар удалось потушить, никто не пострадал.

Между тем, еще в день происшествия в пресс-службе Росгвардии говорили агентству ТАСС, что причиной возгорания машины стали технические неполадки.