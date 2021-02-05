Мировой суд объявил часовой перерыв для ознакомления Навального с материалами дела о клевете на ветерана

Мировой суд в Москве объявил часовой перерыв для ознакомления Алексея Навального с материалами дела о клевете на ветерана Игната

Артеменко.

Оппозиционного политика обвиняют в клевете на ветерана из-за негативной оценки Навальным ролика, в котором рекламировались поправки к Конституции. Сам политик вины не признаёт. Он считает это дело политически мотивированным.

Сообщается также, что в слушаниях участвует и участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который проходит потерпевшим. Он следит за процессом по видеосвязи, — передает корреспондент «Эха».