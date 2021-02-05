Российское военно-историческое общество пожаловалось в Генеральную прокуратуру на публициста Александра Невзорова

Представители общественной организации просят проверить высказывания Невзорова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.

Сам Невзоров сказал «Эху», что считает обращение Военно-исторического общества доносом и попыткой оправдать провал нового фильма о Зое Космодемьянской в прокате.

Невзоров добавил, что не намерен каяться. Он понимает, что сейчас рискует каждый, кто работает в прессе.

По статье о реабилитации нацизма грозит до 5-ти лет лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей.