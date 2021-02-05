Члены СПЧ призвали к компромиссу между властью и участниками протестных акций

Члены Совета Президента по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России призвали к компромиссу между властью и участниками протестных акций и выдвинули ряд предложений.

В заявлении, которое подписали менее половины членов комиссии, говорится о расколе в обществе и о том, что на фоне случившегося, люди перестали слышать друг друга. Авторы констатируют, что задержания активистов начинались еще до начала мероприятий, а места их проведения блокировались полицией, что мешало гражданам, не имевшим никакого отношения к акциям. Подписанты полагают, что дети в целом не откликнулись на призывы выйти на улицах, но их участие в подобного рода процессах недопустимо. В заявлении утверждается, что к массовым мероприятиям власть относится более лояльно, нежели к оппозиционным митингам и применяет более жесткие меры. В частности, используются дубинки и электрошокеры, задержанным не пускают адвокатов, оставляют без еды и лекарств, отбирают телефоны и личные вещи. В то же время, и протестующие применяли насилие к правоохранителям, а их действия координировались провокаторами. Авторы послания предложили прекратить использование спецсредств, расследовать все случаи нарушения закона со стороны полиции, не препятствовать работе журналистов.