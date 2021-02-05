Слушания по делу Алексея Навального должны начаться в Бабушкинском суде Москвы

Оппозиционного политика обвиняют в клевете на ветерана из-за негативной оценки Навальным ролика, в котором рекламировались поправки к Конституции. Сам политик вины не признаёт. Он считает это дело политически мотивированным.

Уже с утра у здания суда были усилены меры безопасности, — отмечает корреспондент «Эха Москвы».

Навального привезли на суд из СИЗО, где он находится с конца января. На днях суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Почти две недели в России проходили акции в поддержку одного из главных критиков Кремля.

