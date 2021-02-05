«Пособие гинеколога», меховые наручники и вставная челюсть оказались среди забытых в московских аэропортах предметов

«Пособие гинеколога», меховые наручники и вставная челюсть оказались среди забытых в прошлом году в московских аэропортах предметов. Чаще всего пассажиры забывали свои вещи в январе, а меньше – в апреле, — рассказали агентству «Москва» в пресс-службе аэропорта «Внуково». По словам сотрудников одной из комнат хранения, как правило более 80% потерянных вещей возвращаются к своим владельцам. В основном невостребованными остаются перчатки, шапки и ремни.