«Пособие гинеколога», меховые наручники и вставная челюсть оказались среди забытых в московских аэропортах предметов

«Пособие гинеколога», меховые наручники и вставная челюсть оказались среди забытых в прошлом году в московских аэропортах предметов. Чаще всего пассажиры забывали свои вещи в январе, а меньше – в апреле, — рассказали агентству «Москва» в пресс-службе аэропорта «Внуково». По словам сотрудников одной из комнат хранения, как правило более 80% потерянных вещей возвращаются к своим владельцам. В основном невостребованными остаются перчатки, шапки и ремни.
2021-02-05T09:38:27+03:00
2021-02-05T09:51:02+03:00
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09:38, 05 февраля 2021
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