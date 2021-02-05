Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать на процессе по его импичменту в американском Сенате

Представители Трампа считают процедуру неконституционной. Как ожидается, Сенат рассмотрит вопрос об импичменте Трампа на следующей неделе.

Ранее импичмент поддержали члены палаты представителей США. Таким образом Трамп стал первым в американской истории президентом, который дважды подвергся этой процедуре. Обвинители считают его причастным к нападению сторонников Дональда Трампа на Конгресс в начале января.