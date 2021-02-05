Конфликт со стрельбой произошел на одном из рынков в Красноярске

Один из участников перепалки открыл огонь из охотничьего оружия в центре города, — рассказали в местном управлении МВД. Никто не пострадал. Участники конфликта задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. О причинах ссоры не сообщается.
2021-02-05T09:36:37+03:00
2021-02-05T09:52:19+03:00
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09:36, 05 февраля 2021
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