МВД России, как пишет газета РБК, собирается объединить два ключевых подразделения

Это оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям. Первая структура занимается негласным наблюдением за гражданами, которые представляют оперативный интерес. Вторая отвечает за борьбу с преступлениями в сфере компьютерных технологий, в том числе и прослушку. По словам источника издания в центральном аппарате министерства, основная цель новой реформы заключается в усилении контроля со стороны ФСБ над оперативно-розыскной деятельностью. В МВД и спецслужбе эту информацию пока не комментировали.
2021-02-05T09:35:42+03:00
2021-02-05T09:55:00+03:00
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09:35, 05 февраля 2021
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