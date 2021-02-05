Следователи и полицейские в Екатеринбурге пришли с обыском к родителям соратника Алексея Навального Леонида Волкова

По словам его матери Сусанны Волковой, силовики пришли рано утром, но в итоге ничего не изъяли, — пишет «Новая газета». Родители соратника Навального сказали сотрудникам силовых структур, что Леонид Волков уже много лет не живет в Екатеринбурге и общается с ними только через интернет. По некоторой информации, следственные действия были связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время акций протеста в Москве 23-го января.
2021-02-05T09:35:16+03:00
2021-02-05T09:47:30+03:00
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09:35, 05 февраля 2021
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