Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы, — передает агентство ТАСС. В 10 часов там должны начаться слушания по делу о клевете на ветерана. Расследование началось после того, как оппозиционный политик критически высказался в адрес участников ролика с рекламой поправок к Конституции. Сообщается, что возле суда усилены меры безопасности. Кроме того, возле здания суда была замечена машина с дипломатическими номерами.

Ранее сотрудники ряда западных посольств приезжали в Мосгорсуд, где рассматривался вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Согласно постановлению суда политику предстоит провести в колонии чуть больше 2,5 лет.