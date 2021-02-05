В Хабаровске на фоне дефицита бензина некоторые автозаправки ввели нормы на топливо

Между тем власти региона уверяют, что ситуация постепенно улучшается.

На автозаправках Хабаровска километровые очереди желающих купить бензин. Об этом пишут местные издания и рассказывают очевидцы в соцсетях. Места в очереди на автозаправочных станциях уже начали продавать на фоне дефицита бензина. Операторы некоторых АЗС пытаются его предотвратить и не допустить спекуляций, поскольку есть любители покупать горючее бочками и канистрами. Нормы на топливо ввели не только в Хабаровске, но и на заправках в других населённых пунктах края, пишет интернет-издание dvhab. Одни водители меру поддержали, другие недовольны. Власти края уверяют, что очереди на АЗС в Хабаровске сокращаются, но стабилизировать ситуацию пока не даёт ажиотажный спрос на топливо из-за перекупщиков. Из-за этого бензин на некоторых заправках кончается за несколько часов. Правительство Хабаровского края уверяет, что организовало временную схему поставки топлива с нефтезаводов других регионов, а также из Росрезерва. Завтра Хабаровский нефтеперерабатывающий завод после ремонта начнет выпуск бензина. Временная остановка предприятия в прошлом месяце привела к дефициту топлива.

Прокуратура Хабаровского края в среду начала проверку по поводу случившегося в регионе. Надзорное ведомство пообещало оценить действия органов власти и руководства местного НПЗ.