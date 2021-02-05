Президент США Джо Байден впервые публично выступил за освобождение российского политика Алексея Навального

Об этом глава Белого дома сказал во время своей первой программной речи, посвященной внешней политике.

«Я очень ясно дал понять президенту Путину — заявил президент США Джо Байден, имея в виду телефонный разговор между двумя лидерами, состоявшийся на прошлой неделе, — в форме, — продолжил Байден, — очень отличающейся от той, что использовал мой предшественник, что дни, когда Соединенные Штаты прогибались перед лицом агрессивных действий России, таких как вмешательство выборы, кибератаки, отравления своих граждан, прошли», — сказал Джо Байден, выступая в четверг в Госдепартаменте. Внешнеполитическое ведомство стало первым, которое посетил 46-й американский президент, расставив таким образом приоритеты на ближайшие четыре года — а именно, восстановление разрушенных бывшим президентом Дональдом Трампом альянсов с союзниками и жесткий ответ на действия противников, таких как Китая и Россия. «Мы без малейших колебаний повысим цену для России за ее действия и будем защищать свои жизненно важные интересы и свой народ», сказал Байден. Президент США теперь уже публично призвал освободить Алексея Навального — ранее о том, что с таким призывом Байден обратился к Владимиру Путину в телефонном разговоре, сообщал Белый дом США. «Господин Навальный, как и все граждане России, имеет права гарантированные российской конституцией, заявил Байден. «Он стал жертвой разоблачения коррупции и должен быть немедленно освобожден без каких-либо условий», добавил президент США.

Ранее Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным также призывал освободить Навального, — рассказывали в Белом доме.