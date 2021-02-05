Несколько членов президентского СПЧ просят прекратить использование спецсредств на акциях протеста

Несколько членов президентского Совета по правам человека просят прекратить использование спецсредств на акциях протеста. Они также призывают расследовать факты превышения полномочий силовиками. Об этом говорится в обращении представителей СПЧ, которое размещено на сайте «Эха Москвы». Авторы письма предлагают также изменить нормативно-правовые акты и правоприменительную практику при согласовании митингов и шествий. Также они обратили внимание на то, что входе недавних акций протеста полицейские задерживали журналистов, у которых были служебные удостоверения, редакционные задания и даже специальная одежда, которая позволяла отличить их от митингующих.