В Бабушкинском суде Москвы сегодня должно пройти заседание по уголовному делу в отношении политика Алексея Навального

Одного из главных критиков Кремля обвиняют в клевете на ветерана. Поводом стали высказывания Навального по поводу ролика с рекламой поправок к Конституции. Адвокат оппозиционного политика Ольга Михайлова пояснила «Эху», что независимо от решения суда срок пребывания Навального в колонии не увеличится.

Самого политика должны привезти сегодня на заседание. Навальный считает уголовное преследование политически мотивированным.

У суда уже усилены меры безопасности, хотя заседание должно начаться лишь через час. Сообщается, что возле здания находится несколько автомобилей и автобус полиции. Силовики привезли дополнительные ограждения.

Как сообщает ТАСС, Алексей Навальный уже доставлен в Бабушкинский суд.