Z Архив новостей новости
5 10 6 2757
09:05, 05 февраля 2021

В Бабушкинском суде Москвы сегодня должно пройти заседание по уголовному делу в отношении политика Алексея Навального

фото: Бобылев Сергей / ТАСС
фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Одного из главных критиков Кремля обвиняют в клевете на ветерана. Поводом стали высказывания Навального по поводу ролика с рекламой поправок к Конституции. Адвокат оппозиционного политика Ольга Михайлова пояснила «Эху», что независимо от решения суда срок пребывания Навального в колонии не увеличится.

Самого политика должны привезти сегодня на заседание. Навальный считает уголовное преследование политически мотивированным.
У суда уже усилены меры безопасности, хотя заседание должно начаться лишь через час. Сообщается, что возле здания находится несколько автомобилей и автобус полиции. Силовики привезли дополнительные ограждения.
Как сообщает ТАСС,  Алексей Навальный уже доставлен в Бабушкинский суд.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 февраля Поздравить…

5 430 6 5347 03.02
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 293 6 6716 01.02
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 181 6 5475 31.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Итог триумфального возвращения Давайте теперь, привычно лейте восклицательные знаки в протестные блоги, подписывайте бесполезные петиции…

5 134 6 8164 03.02
Блоги

Кусок эфира

Олег Сысуев: Власть будет отвечать всё жестче и жестче Те люди, которые будут не согласны с действиями властей, будут всё жестче и жестче реагировать. Это, на мой взгляд, неблагоприятный сценарий, который в истории имел место много раз…

5 136 6 26253 29.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Экономический вопрос Именно неадекватная реакция на протесты 2011-12, «завинчивание гаек», заложило фундамент для десятилетней стагнации. Тогда казалось, что можно не обращать внимания на рекомендации экономистов…

5 99 6 29625 29.01
Блоги

+ Mash: Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике Mash: Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике Общее состояние здания под Геленджиком главный редактор Mash Максим Иксанов охарактеризовал как «один сплошной бетон»...

5 283 6 98923 29.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ Джо Байден заявил, что будет противостоять действиям России жестче, чем предыдущая администрация Джо Байден заявил, что будет противостоять действиям России жестче, чем предыдущая администрация Также президент США потребовал от властей России немедленно освободить Алексея Навального…

5 51 6 6636 06:15
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 116 6 16173 02.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 223 6 31480 02.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 202 6 30596 02.02
Блоги

Андрей Метельский секретарь МГРО «Единая Россия»

9 поводов остаться гражданином За всем этим хайпом, призывами и провокациями очень легко забыть о самом важно в российской политике – о гражданах нашей страны….

5 34 6 5133 02.02
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 46 6 7123 01.02
8читать ;смотреть
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 169 6 26606 01.02
Блоги

Мосгортранс: 31.01 по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта в центре Будьте внимательны, возможны дополнительные ограничения. Следите за объявлениями водителей…

5 66 6 12308 30.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Посмотрело в три раза меньше и не все до конца Цифра просмотров фильма Алексея Навального даже с учетом корректировок огромна. Но эта цифра для России не 100, а 20 млн…

5 32 6 11270 29.01

Популярное за неделю

Новости

Адвокаты Навального Вильям Бурдон и Амели Лефевр потребовали возобновить во Франции следствие по делу «Ив Роше». Ранее российский оппозиционер жаловался на «заведомо ложный донос» со стороны косметической компании.

5 3 6 3871
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 86 6 168755 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 3096 01.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Казус Ротенберга Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца…

5 154 6 471987 01.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Для смены власти в стране у протестующих граждан должны быть свои представители не просто в политике, но во власти. Для начала – власти законодательной и представительной…

5 207 6 225206 30.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8986079
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4801219

Сегодня в эфире