Нормы на топливо ввели ряд автозаправок в Хабаровском крае, пишет местное интернет-издание DVHab. Регион столкнулся с дефицитом бензина после того как здесь остановил работу нефтеперерабатывающий завод. На АЗС возникли очереди. Власти заверяют, что ситуация стабилизируется. В возникшем ажиотаже они винят перекупщиков. Сообщается, что уже завтра завод должен возобновить работу.