Нормы на топливо ввели ряд автозаправок в Хабаровском крае, пишет местное интернет-издание DVHab. Регион столкнулся с дефицитом бензина после того как здесь остановил работу нефтеперерабатывающий завод. На АЗС возникли очереди. Власти заверяют, что ситуация стабилизируется. В возникшем ажиотаже они винят перекупщиков. Сообщается, что уже завтра завод должен возобновить работу.
2021-02-05T08:34:34+03:00
2021-02-05T08:34:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 05 февраля 2021
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