Великобритания вводит обязательный карантин для приезжающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом

Новые меры начнут действовать с 15 февраля. Прибывающих будут направлять в специальные отели. В свою очередь правительство Шотландии собирается ввести обязательный карантин для всех, кто въезжает в регион, независимо от того, откуда они прибыли.
2021-02-05T08:34:09+03:00
2021-02-05T08:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 05 февраля 2021
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