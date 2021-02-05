Президент США Джо Байден остановил вывод американских войск из Германии

Его предшественник Дональд Трамп собирался сократить контингент на треть – примерно на 12 тысяч военнослужащих. Но никаких шагов в этом направлении предпринять не успел. По словам Байдена, сейчас новый министр обороны США Ллойд Остин готовит доклад о присутствии американских войск по всему миру. Глава пентагона гарантирует, что военное присутствие Соединенных штатов будет соответствовать внешней политике и приоритетам национальной безопасности Вашингтона.