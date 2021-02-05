Российские власти, как утверждают источники агентства Reuters, готовы действовать жестко для разгона митингов

То, что происходило последние две недели, один из собеседников агентства назвал «разминкой». В Кремле считают эффективным сценарий, который был опробован в Белоруссии. При этом один из собеседников настаивает на том, что социально-экономическая ситуация в России не так плоха, как в Венесуэле. В российском обществе, по его мнению, преобладает консервативное большинство, которое не стремится к изменениям.

С конца января и в начале февраля по всей России прошло несколько акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По подсчетам правозащитного проекта «ОВД-инфо», за все это время были задержаны более 10-ти тысяч человек. Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков подсчитал, что после митингов возбудили как минимум 50 уголовных дел.