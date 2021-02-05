Заседание по уголовному делу в отношении Алексея Навального должно пройти сегодня в Бабушкинском суде Москвы

Оппозиционного политика обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Это связано с критикой Навального в адрес участников рекламного ролика в поддержку поправок к Конституции.

Сам политик вину не признаёт и считает уголовное преследование политически мотивированным. В минувший вторник Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Навальному предстоит провести в заключении более 2,5 лет.