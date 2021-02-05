В Верховном суде Нидерландов сегодня пройдут основные слушания по жалобе России по делу ЮКОСа

Тяжба продолжается в разных международных и иностранных инстанциях уже 16 лет.

Россия оспаривает решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд. Напомним, что три крупнейших акционера нефтяной компании с 2005 года начали судиться с российским государством в связи с тем, что оно не защитило их права. В Москве это решение гаагского трибунала назвали политически ангажированным. Оно было обжаловано в мае 2020 года.

В июне Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России с требованием отменить решение Апелляционного суда.

Адвокаты российской стороны ожидают, что решение по делу может быть вынесено уже во второй половине нынешнего года.

В ноябре 2020 федеральный суд США по заявлению Москвы приостановил исполнение арбитражного решения против России до окончания процесса в Нидерландах. Это означает, что на территории США теперь невозможно арестовать российское имущество по этому делу.