Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель, как ожидается, встретится сегодня с главой российского МИДа Сергеем Лавровым

Переговоры пройдут в рамках визита европейского чиновника в Москву.

Приезд главы внешнеполитической службы Евросоюза в российскую столицу – первый за четыре года. Визит Борреля планировался еще в прошлом году, однако откладывался из-за коронавируса. При этом переговоры с Лавровым пройдут на фоне принятого недавно решения суда о замене условного срока политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Как уверяют источники немецкого телеканала Deutsche Welle, Боррель намерен заявить российскому министру о том, что заключение оппозиционера под стражу для Брюсселя неприемлемо. Кроме того, глава европейской дипломатии хочет добиться свидания с Навальным – этот вопрос, как передает агентство ТАСС, при наличии такого желания должен решать Симоновский районный суд.

Вместе с тем ожидается, что Боррель на встрече с Лавровым обсудит и другие проблемы внешнеполитической повестки. В частности, речь пойдет о ситуации на Украине, в Сирии и Белоруссии, а также ядерной сделке с Ираном.

Завершится визит Жозепа Борреля в субботу.