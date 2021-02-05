В Москве возобновляются слушания по обвинению Алексея Навального в клевете

Потерпевшим признан ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. По версии обвинения, Навальный опубликовал комментарий с заведомо ложными сведениями на ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции. Вину оппозиционер не признаёт и называет своё уголовное преследование политически мотивированным. В пресс-службе Бабушкинского суда сообщили, что Навальный будет лично присутствовать на процессе.

Между тем, президент США Джо Байден призвал немедленно освободить Алексея Навального.