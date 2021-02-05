В Мельбурне сегодня состоится жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису

Которую ранее перенесли из-за угрозы распространения коронавируса

Жеребьевка основной стадии Австралиан опен должна была пройти накануне. Однако после того, как коронавирусом заразился сотрудник отеля, где по прилету в Австралию находились около тысячи участников предстоящего турнира, процедуру решено было отложить. По словам директора турнира Крэйга Тили, после инцидента около 500 человек были изолированы. Причем, для возвращения к соревнованиям каждому из них нужно будет получить отрицательный результат теста на коронавирус. Именно этим в четверг и занимались теннисисты и члены их команд. По этой причине были также перенесены матчи нескольких турниров, проходящих на кортах «Мельбурн-Парка» в преддверии Австралиан опен. Не смотря на сложности, организаторы не сомневаются, что первый в сезоне турнир «Большого шлема» пройдет по графику.

Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует в Мельбурне с 8 февраля.