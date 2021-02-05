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07:06, 05 февраля 2021

Верховный суд Нидерландов сегодня проведет финальные слушания по тяжбе бывших акционеров ЮКОСа с Россией

Сегодня Верховный Суд Нидерландов должен рассмотреть жалобу России на решение о возмещении 57 млрд долларов бывшим владельцам компании ЮКОС.
Последняя просьба России о приостановке денежных выплат на время рассмотрения ее жалобы была отклонена. Шансы российской стороны на успешную защиту своих интересов за рубежом невысоки, считает член Совета Федерации Сергей Мартынов

Напомню, что кассационная жалоба России была подана в феврале прошлого года после того, как Апелляционный суд Нидерландов удовлетворил ходатайство экс-владельцев ЮКОСа.



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