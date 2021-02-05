Суд в Москве сегодня начнёт рассмотрение по существу дела Алексея Навального, которого обвиняют в клевете

Политика привезут на заседание.

Поводом для уголовного дела стал ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к конституции. Алексей Навальный перепостил его у себя в твиттере и оставил критический комментарий. В июле прошлого года политику предъявили обвинение в клевете — высказывания по версии следствия оскорбили ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, который также снялся в ролике. Конкретно ветерана Навальный не упоминал. Дело вела группа из 15-ти следователей. После отравления и лечения в Германии суд в августе приостановил рассмотрение иска и возобновил процесс в конце года. Однако до слушаний по существу дело пока не дошло. Адвокат Вадим Кобзев ранее рассказал «Эху», что прокуратура готова привести на заседание свидетелей, это пенсионеры Медведково, которые состоят в Совете ветеранов, что и потерпевший. Навального доставят в суд из Матросской тишины. Ветеран в суде не появится: ещё летом он через прокурора попросил рассматривать иск без него, уточнил адвокат политика. Из мирового суда заседание из-за большого количества журналистов перенесли в Бабушкинский суд.

Алексею Навальному во вторник заменили условный срок по делу «Ив Роше» реальным. Политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Навальный назвал решение политически мотивированным. На несогласованных акциях в его поддержку по всей стране было задержано более 11-ти тысяч человек.