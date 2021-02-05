Леонид Волков: В ближайшие выходные команда Навального не будет проводить митингов

В ближайшие выходные команда Навального не будет проводить митингов. Об этом в эфире YouTube-канала «Навальный Live» заявил соратник Навального, руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков. По его словам, проведение акций каждую неделю с тысячами задержанных и сотнями избитых приведет к разочарованию в уличной форме протеста. Кроме того, в регионах акции некому организовывать, так как местных координаторов и сторонников Навального арестовали после акций 23 и 31 января. Следующие митинги, как сказал Волков, планируются на весну и лето. Он также сказал, что в планах команды Навального сделать так, «чтобы ни один мировой лидер не стал разговаривать с Путиным ни о чем, кроме освобождения Алексея Навального.