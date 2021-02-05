Джо Байден официально выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID

Как сообщает Белый дом, кандидатуру бывшего постпреда США при ООН предстоит утвердить Сенату. О решении Байдена выдвинуть на эту должность именно Пауэр было объявлено в середине января. Созданное в 1961 году Агентство США по международному развитию является высшим федеральным органом в области оказания зарубежной помощи, в т.ч и развитию демократии в других странах.

