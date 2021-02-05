В Воронеже возбуждено дело после падения из окна мужчины на коляску с ребенком

Как сообщается на сайте регионального управления СК, выпавшему из окна было 20 лет, погибшему младенцу — шесть месяцев. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Выпавший из окна с 17-го этажа молодой человек погиб на месте, ребенок скончался в машине скорой помощи.

