Экс-президент США Дональд Трамп не собирается выступать в Сенате на процессе по импичменту

Об этом сообщил адвокат Трампа Дэвид Шоен. Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января. Сам процесс начнется в верхней палате 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать

в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных.