На суде в Ростове-на-Дону прокурор запросил пять лет колонии для Анастасии Шевченко

Об этом сообщил адвокат Сергея Бадамшин. Активистку «Открытой России» обвиняют в деятельности «нежелательной организации», она стала первой обвиняемой по этой статье. Уголовное дело возбудили в начале 2019 года. Уже два года Шевченко находится под домашним арестом. Весной 2019 года «Открытая Россия» объявила о самоликвидации из-за преследования своих активистов.
2021-02-05T06:13:49+03:00
2021-02-05T06:13:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:13, 05 февраля 2021
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