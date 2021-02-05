На суде в Ростове-на-Дону прокурор запросил пять лет колонии для Анастасии Шевченко

Об этом сообщил адвокат Сергея Бадамшин. Активистку «Открытой России» обвиняют в деятельности «нежелательной организации», она стала первой обвиняемой по этой статье. Уголовное дело возбудили в начале 2019 года. Уже два года Шевченко находится под домашним арестом. Весной 2019 года «Открытая Россия» объявила о самоликвидации из-за преследования своих активистов.