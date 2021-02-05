Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что основные ограничения из-за коронавируса в Москве могут быть сняты к маю

Столичный градоначальник подчеркнул, что все будет зависеть от того, сохранится ли положительная динамика по заболеваемости. Собянин выразил уверенность, что в России «все будет нормально к лету». Вместе с тем мэр отметил, что отдельные ограничения сохранятся. Так, пока останется запрет на массовые мероприятия. Также Собянин рекомендовал ограничить общение между школьниками и пожилыми людьми в случае, если они еще не переболели или не привились от коронавируса. На этом фоне столичный градоначальник подчеркнул, что власти не в состоянии постоянно держать детей на дистанционном обучении.

В конце января в Москве были сняты некоторые ограничения. Так, снова в обычном режиме заработали колледжи, учреждения дополнительного образования и спортшколы. Также были открыты музеи, а театрам и кинотеатрам разрешили пускать до 50% зрителей. Наконец, снят запрет на работу баров и ресторанов в ночное время.

Накануне в Москве сообщалось о 2 тысячах заболевших коронавирусом за сутки – эта отметка была превышена впервые за четыре дня.