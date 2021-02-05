Пресс-секретарь российской ЛГБТ-сети: в Нижнем Новгороде без законных оснований задержаны двое подопечных организации

Пресс-секретарь российской ЛГБТ-сети Тим Бесцвет сообщил «Эху», что в Нижнем Новгороде без законных оснований задержаны двое подопечных организации. По имеющейся информации, сейчас их везут в Чечню, где их жизни угрожает опасность, объяснил Бесцвет.

Салеха Магамадова и Исмаила Исаева уже задерживали в Чечне в апреле 2020 года в связи с деятельностью оппозиционного телеграм-канала «Osal Nakh 95», добавил Тим Бесцвет. По его словам, тогда в сети появилось видео, где оба мужчины извиняются на камеру, на записи видны следы побоев.