Член московской ОНК: в Центре временного содержания иностранцев в Сахарове содержатся более 800 человек

В Центре временного содержания иностранцев в Сахарове содержатся более 800 человек. Об этом ТАСС сообщила член московской ОНК Марина Литвинович. По ее словам, в основном там находятся задержанные на последних акциях протеста в Москве. Литвинович рассказала, что сейчас уже у всех есть спальное место, матрас, подушка и одеяло. Остаются проблемы с телефонами и с доступом к личным вещам. Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в этом центре не соблюдаются нормы содержания людей, а также имеются другие нарушения. Сегодня же ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников сообщил, что сотрудники центра в Сахарове продлили прием передач после 18:00, так как желающих передать вещи или еду свои близким очень много.
2021-02-05T06:07:00+03:00
2021-02-05T06:07:00+03:00
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06:07, 05 февраля 2021
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